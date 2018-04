Vom 7. bis 8. April fand in diesem Jahr in der Kirchgemeinde Schinznach Dorf der Ferienplausch für die Kinder von der 2.-6. Klasse statt. Nach einer spielerischen Baumeisterprüfung bauten über 35 Kinder eifrig mit unzähligen Legosteinen an grossen Hotels, Hochhäusern, einem Fussballstadion, einer Kathedrale uvm. So entstand in nur zwei Tagen eine kunterbunte riesige LEGO®Stadt. Die LEGO®Stadt ist ein Angebot vom Bibellesebund. Marc Lendenmann vom Bibellesebund begleitete den Ferienplausch durch die Tage, half bei den Bauten, erzählte Geschichten aus der Bibel und brachte mit seiner Handpuppe Gino die Kinder zum Lachen. Ein Gottesdienst zur Einweihung der LEGO®Stadt rundete den Ferienplausch ab.

Nadine Karnitz