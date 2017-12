Kleine Montagswanderung am 4. Dezember 2017

(Von Nuglar via Sichtern, Munzach und Schillingsrain zurück)

30 Frauen und Männer sind es dieses Mal von der Wandergruppe Evangelisch Reformierte Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf gewesen. Also es ging mit der S 3 um 12.44 Uhr vom Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf nach Liestal. Und von dort mit dem Bus 73 ins Dorf Nuglar. Dann auf Schusters Rappen schön im Wald in Richtung Sichtern. Und von dort via Munzach und Schillingsrain zurück nach Frenkendorf. Im neu renovierten „Restaurant Wilden Mann“ hatte man das Zvieri beim Wirte Ehepaar Avdo & Saveta Zecevic. Das ist wieder die Möglichkeit gewesen, dass alle wieder einmal dabei sein konnten, die früher auch wanderten und jetzt nicht mehr. Ein schöner gemeinsamer Ausklang auf diese Art beim Zusammensein von der letzten Wanderung vom Jahr. Und dem Wanderleiter Theo Haug wurde es auch mit einem Geschenk und netten Worten und mit viel Applaus verdankt.