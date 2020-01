Königskuchen Essen in Kaiseraugst

Königskuchen-Essen am 8. Januar in Kaiseraugst

f.b.Einer schönen Tradition folgend, werden immer im Januar beim Pro Senectute Mittagstisch in Kaiseraugst Königinnen oder Könige gekrönt. Dank der Bäckerei Rohrer in Rheinfelden konnte dies auch noch am 8. Januar zelebriert werden. Es sind stets spannende Momente, bis der kleine König aus dem feinen Stück Kuchen herausgepickt werden kann. Dieses Jahr wurden 5 Königinnen oder Könige gesucht. Leider hatte es nur 2 Kronen, was nun? Dank Marguerite, die noch schnell 3 Kronen bastelte, konnte jeder König oder Königin gekrönt werden. Die Glücklichen haben dann Lieder wünschen dürfen. Nicht alle Lieder tönten toll, jedoch bei: «Hüa ho alter Schimmel» und «Hoch auf dem gelben Wagen» kam dann richtig Stimmung auf. Die Mittagstisch Runde löste sich erst am späteren Nachmittag auf, was schon lange nicht mehr passiert ist. Darum freuen wir uns schon heute auf die nächste Zusammenkunft am 5. Februar 2020 in Rinau Park in Kaiseraugst.