Schon seit Jahren wird das Kokosöl in den Medien als wahres „Wundermittel“ angepriesen, es soll sehr gesund sein und eine ganze Reihe von Krankheiten vorbeugen können. Neue Studien warnen allerdings vor dem Verzehr von Kokosöl, es soll genauso ungesund wie handelsübliche Butter sein.

Superfood, das ist die moderne Bezeichnung der Marketingindustrie für besonders reichhaltige und gesunde Produkte aus der Natur. Kokosöl galt lange Zeit als Vorreiter dieser Bewegung, doch neue Forschungsergebnisse amerikanischer Wissenschaftler warnen vor dem beliebten Öl, es ist nicht gesünder als herkömmliche Butter. Die Studie wurde von der „American Heart Association“ durchgeführt, alle Ergebnisse sind frei zugänglich und können unter circ.ahajournals.org eingesehen werden.

Darum ist das Kokosöl als Nahrungsmittel nicht empfehlenswert

Der größte Kritikpunkt an dem Kokosöl ist der hohe Anteil der gesättigten Fettsäuren. Dieser ist in der Tat bei Kokosöl enorm hoch, mit einem Anteil von ca. 82 Prozent, gehört es zu den Lebensmitteln mit dem höchsten Anteil an gesättigten Fettsäuren. Um einen Vergleich zu bieten, Schweineschmalz hat einen Anteil von 39 Prozent und Butter stolze 63 Prozent. Nicht nur die American Heart Association warnt vor dem Verzehr von Lebensmitteln mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren, schon seit Jahren drängen Nahrungsberater auf die Reduktion solcher Nahrungsquellen. Viel mehr soll beim Zubereiten der Mahlzeiten auf die Ausgewogenheit geachtet werden und ein hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren ist empfehlenswert. Optimal sind frischer Fisch, Hülsenfrüchte, Nüsse, Avocados und eine ganze reihe von Pflanzenölen, wie beispielsweise Hanföl und Leinöl.

Leinöl hat einen Anteil von 92 Prozent der ungesättigten Fettsäuren und zudem mit Abstand höchsten Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Das Verhältnis der Omega-3 zu Omega-6 Fettsäuren ist bei dem Leinöl einmalig unter den Pflanzenölen und macht es zu einem äußerst gesunden Speiseöl. Allerdings auch nur dann, wenn es sich dabei um ein kaltgepresstes Leinöl handelt, denn bei der Gewinnung durch raffinieren, geht ein Großteil der wertvollen Inhaltsstoffe verloren. Ein kaltgepresstes Leinöl eignet sich allerdings nicht zum Kochen und Backen, da der Rauchpunkt des Öls viel zu niedrig ist. Für das Kochen und Backen sollten Sie lieber Olivenöl oder Rapsöl verwenden, beide haben einen sehr hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und sind dem Kokosöl in jeder Hinsicht vorzuziehen.

Die Studie bezieht sich auf die Verwendung von Kokosöl als Speiseöl

Trotz des erschreckendes Ergebnis der Studie bleibt das Kokosöl weiterhin ein sehr wertvolles und vielseitiges Produkt. Denn es findet Verwendung in einer ganzen Reihe von Pflegeprodukten und Dank der enthaltenen Inhaltsstoffe ist es für die Pflege der Haut und Haare optimal geeignet. Nur bei der Verwendung in der Küche sollten Sie darüber nachdenken, ein anderes Speiseöl zu nutzen. Für Kaltspeisen ist die Verwendung von Hanföl und Leinöl sehr empfehlenswert, für das Kochen und Backen sollten Sie auf Olivenöl oder Rapsöl zurückgreifen.