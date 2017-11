Schinznach-Bad Aargauermeister in gescheiterten Fusionen?



Bereits 2009 wurde in Schinznach-Bad zweimal, nämlich im Januar und dann nochmals im August, über einen Zusammenschluss mit fünf respektive vier Nachbargemeinden abgestimmt. Beide Mal ist das Vorhaben gescheitert. Als Leiter der Arbeitsgruppe Finanzen habe ich miterlebt, welch enormer Aufwand von allen Beteiligten geleistet wurde, sei dies seitens der Verwaltung, der Gemeinderäte und eben der verschiedenen Arbeitsgruppen.

Wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Schinznach-Bad am 1. Dezember ja zu einer Fusion mit Brugg sagen, anerkennen sie die in den letzten vier Jahren geleistete seriöse Arbeit, wo neben den überwiegenden Vorteilen auch kritische Punkte offen angesprochen wurden, auf die zweifellos Lösungen gefunden werden können. Schlussendlich stellt sich die Frage, ob Schinznach-Bad in nostalgischer Verklärung der Vergangenheit verharren und bei einem Nein Aargauermeister in gescheiterten Fusionen werden will.