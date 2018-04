Es kommt so oft zu einer Erneuerung von Geldscheinen, dass die Bürger kaum mehr dazu kommen, alte Scheine schnell einzuzahlen oder zu tauschen. Nun soll mit alle diesem Stress ein Ende sein. Der Bundesrat ist dabei, die vorhandene Umtauschfrist für Banknoten aufzuheben. Derzeit ist eine Frist von 20 Jahren vorgesehen. Was aber nun, wenn man sehr spät noch altes Geld findet? Alte Scheine kann niemand mehr an einer Kasse einsetzen. Das ist bekannt. Als Schutz gegen Geldfälschungen muss das Bezahlen schon sicher bleiben. Altes Geld darf nicht mehr zum Einsatz kommen, sondern muss vom Markt genommen werden. Und doch muss ein Umtausch möglich bleiben. Die Schweizerische Nationalbank SNB soll diesen Umtausch nun vornehmen. Noch im Jahr 1921 wurde eine Umtauschfrist eingeführt. Zu dieser Zeit glaubte man daran, dass Banknoten defekt oder verloren gegangen waren, wenn sie nicht mehr eingetauscht wurden.

Der Bundesrat leitet Änderungen ein

Solch eine Lösung soll nicht mehr zeitgemäß sein. Die Menschen sind mobiler geworden und sie werden älter. Umso wahrscheinlicher ist es, dass Banknoten doch noch umgetauscht werden. Sie sollen nicht einfach wertlos geworden sein. Es gilt nun, dass Schweizer Banknoten ab 6.Serie umtauschbar bleiben sollen. Das sind Noten ab 1976. Solche Noten lassen sich etwa am Porträt des Architekten Francesco Borromini erkennen, welcher auf der 100-Franken-Note abgebildet ist. Immer noch behalten die Bürger 1 Milliarde Franken von diesem Geld ein. Ursprünglich ist ein Umtausch nur noch bis Mai 2020 möglich. Solch eine vorgeschlagene Abänderung des Bundesgesetzes hinsichtlich der Währung und der Zahlungsmittel, kurz WZG, wurden positiv aufgenommen, vor allem auch da den Schweizer Bürgen nun ganz andere Zahlungsmethoden wie z.B. Kryptowährungen (mehr Infos zum Thema) zur Verfügung stehen. In der Vernehmlassung reagiert man gut darauf. Unbegründet scheint die Befürchtung zu sein, dass der Fondsuisse nicht genug finanziert ist. Der Fond deckt sonst Elementarschäden von Naturkatastrophen. Er würde durch den Erlös der umgetauschten Banknoten profitieren. Man befürchtet lediglich ein Risiko hinsichtlich der Sicherheit eines Umtausches.

Das Risiko von Falschgeld

Sicherlich gibt es auch Bedenken, dass es ohne die Umtauschfrist ein höheres Kriminalitätsrisiko gibt. Zwar sind sie sechs Monate nach einem Rückruf kein Zahlungsmittel mehr. Doch könnten Fälscher nun versuchen, mit Falschgeld einen Umtausch zu erreichen. In der Bank ist man auf solche Versuche allerdings bestens vorbereitet. Zudem könne man internationale Währungen ebenso zeitlich unbeschränkt umtauschen. Dies gilt etwa für Devisen, wie US-Dollar, britische Pfund oder den Euro. Auch ältere Devisen müssen angenommen werden. Reisende sollten daher ihr altes Geld von Reisen nicht einfach so vergessen.