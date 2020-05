Kreativ aus der Coronakrise mit Kunschtplatz.ch

Der ohnehin schon schwierige Kunstmarkt fordert noch mehr Idealismus. Ausstellungen wurden geschlossen, verschoben oder abgesagt. Doch nun öffnen Galerien wieder ihre Türen. Während alle noch von Home-Office reden, ist es für Künstler die Regel alleine zu arbeiten. Sein und haben wird im Umbruch ausgelotet. Not macht erfinderisch, Ideen kommen in Fluss und

steigern die Kreativität. KUNSCHTPLATZ nimmt Sofasurfer zu Kaffee und Kunst mit auf Entdeckungstour und gewährt Einblick, hinter die Kulissen. Dank allen Kunstinteressierten blieb KUNSCHTPLATZ auch im Lockdown lebendig und animierte Künstler, sich von einer anderen Art zu präsentieren.

Dabei sind uns lokale Partner wichtig, um die regionale Wirtschaft zu stärken. Somit verschmilzt Kunst und Technik zu einem starken Auftritt, der dem Virus trotzt!

Wer die beeindruckende Werkschau von Alexander Zschokke zum 125 Geburtstag nicht nur auf www.kunschtplatz.ch bewundern will, sollte die berührende Coronisage am 23.05.2020 von 13.00-17.00Uhr in der Galerie Brigitta Leupin nicht verpassen.

Somit schliessen wir uns der Gemeinde Dornach an

und bleiben ZÄME UF DISTANZ.