Der 25. Oktober empfängt die Kinder und ihre Begleitpersonen mit herbstlichen Farben im kath. Kirchenzentrum Windisch zum traditionellen Anlass der kath. Frauengemeinschaft „Kürbis schnitzen“.

Die Einführungsgeschichte „Hans Kuhschwanz oder der Glückstraum“ – ein Schweizer Zaubermärchen (aus Mutabor Märchenstiftung) begeistert die jungen und älteren ZuhörerInnen, wird sie doch von Gertraud R. lebendig, im Schweizerdialekt mit österreichischem Timbre, spannend und mitreissend erzählt.

Die Auswahl des persönlichen Kürbisses verläuft ruhig und sehr konzentriert. Jetzt kann die Gestaltung beginnen: Aushöhlen – Motiv auswählen - schnitzen – verfeinern – polieren – bestaunen. All diese Arbeiten werden kompetent von Claudia B. begleitet – erklärt und betreut. Kinder wie Erwachsene arbeiten vertieft und engagiert. Es scheint, als ob sie an den Abend und das Leuchten ihres Kunstwerkes denken. Auf alle Fälle entstehenden unter den kreativen Händen richtige Meisterwerke. Sicher ist, dass es kein Wintergeist lange in der Nähe der gruseligen Gestalten aushalten wird.

Nach einem köstlichen „Halloween-Muffins-Zvieri“ begeben sich die zufriedenen Anwesenden in Begleitung ihrer Kürbis-Gesellen auf den Heimweg.