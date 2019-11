Kulturfenster an der Berufsschule Aarau: „hineingeschlüpft! – in Rolle & Kleid“

CRC: Das Kulturfenster ist eine öffentliche Veranstaltungsreihe der Berufsschule Aarau (bsa). Unter dem Titel „hineingeschlüpft! – in Rolle & Kleid“ werden diesmal zwei Fachbereiche der Bühne, des Schauspiels und des Spektakels lebendig und hautnah vorgestellt.

Dazu wird im Rahmen von Kulturfenster_09 am Mittwoch, 4. Dezember, der Bühnenschauspieler Michael Wolf referieren. Er wird Live-Kostproben eines flüchtigen Metiers geben, das geprägt ist von Sprache und Körpersprache, von Erinnerung, Ausdruck und Präsenz.

Als Schneiderin, Kostümbildnerin und Ankleiderin in Theater und Zirkus stellt Olivia Grandy im Kulturfenster_10 am Dienstag, 17. Dezember, ein ebenso handwerklich-technisches wie kreativ-materialbezogenes Berufsfeld vor. Mensch und Hülle im Zentrum können Besuchende von der Idee bis zur Umsetzung an der Suche nach situationsbedingten, rollenspezifischen und zeitgeschichtlichen Lösungsanpassungen teilhaben.

Kulturfenster_09: Mittwoch, 4. Dezember 2019

Kulturfenster_10: Dienstag, 17. Dezember 2019

Location: bsa (Aula), Tellistrasse 58, Aarau

Eintritt: kostenlos

Türöffnung: 18.00 h, kleiner Imbiss

Programm: 18.30 bis 20.00 h

Im Anschluss: Apéro zum Verweilen und Austauschen

Das Kulturfenster ist eine öffentliche Plattform der Berufsschule Aarau (bsa) für kulturelle Veranstaltungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Szenografie, Produktdesign, Modedesign, Gamedesign, Multimediadesign, Grafikdesign, Film, Fotografie, bildende Kunst, Theater, Literatur und Musik. Dazu werden Experten eingeladen, um mittels Einzelpräsentationen, Doppelreferaten, Debatten, Werkpräsentationen, Lesungen, Aufführungen oder Film-Screenings Einblick in ihre Fachbereiche zu geben. Die Wahl der Themen und Experten der viermal jährlich stattfindenden Kulturfenster wird jeweils paarweise in Gegensätzen sowie aufgrund kontrastierender Perspektiven auf ein Fachgebiet getroffen.