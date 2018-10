Aus 1 mach 2.

Aurelia Doppmann eröffnete ihr zweites Augenoptiker-Fachgeschäft in Arlesheim Dorf.

Als junge Augenoptikermeisterin versteht Aurelia Doppmann die Kunst besser zu sehen. Mit viel Leidenschaft für die Optik, ist sie das Herz von SichtArt am Bahnhof Dornach-Arlesheim. Da das Herz für Aurelia Doppmann nicht nur in ihrem Privatleben, sondern auch im Berufsleben eine wichtige Rolle spielt, übernahm sie vormals Bitterli Optik mit angegliederter Galerie.

Mit einem neuem Ausstellungskonzept und eigenen Werken, weihte Aurelia Doppmann am 1. Oktober 2018 SichtArt Arlesheim Dorf ein. Als begeisterte Freizeitkünstlerin verarbeitet sie mit spielerischem Experimentieren von Acrylfarbe, Sand und Seidenpapier, ihre Erlebnisse und Gefühle auf Leinwand. Ihre Werke sind kräftig, versprühen Herzblut und ziehen den Betrachter in den Bann.

Um die Galerie über die Region bekannt zu machen, wirbt SichtArt mit der Online Galerie Kunschtplatz. Damit unterstützt Aurelia Doppmann die regionale Kunstszene und überrascht mit doppelter Ausstellungsfläche.

Neu und einzigartig für die Nordwestschweiz ist in Arlesheim Dorf die grosse Brillenabteilung, speziell für Kinder und Teenies bis 18 Jahren, mit Brillenversicherung.

Was auch immer Sie auf dem Herzen oder vor den Augen haben, Aurelia Doppmann ist es eine Freude, Sie in der SichtArt zu sehen. Nutzen Sie die Gelegenheit mit der innovativen Optikerin beim Herbstfest am 20. Oktober 2018 ins Gespräch zu kommen.

Ihre Werke können Sie bis 15. November 2018 in der SichtArt Arlesheim Dorf sehen.

Um mehr über SichtArt zu erfahren,

besuchen Sie Aurelia Doppmann auf www.kunschtplatz.ch