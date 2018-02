Am 14. Februar 2018 versammelten sich 116 Landfrauen in der Turnhalle Oberkulm zur 88. Tagung der Landfrauen des Bezirk Kulms.

Vor 88 Jahren trafen sich 300 Frauen im Restaurant Bären in Unterkulm. Die Kantonspräsidentin Frau Kohler aus Linn erklärte den Zweck und das Ziel der landwirtschaftlichen Frauenvereinigung und konnte 120 Frauen als Mitglieder gewinnen, so war die Landfrauenvereinigung des Bezirks Kulm gegründet.

Mit dieser Geschichte eröffnete Hanni Gloor die Tagung in Oberkulm nach der Begrüssung durch Luzia Zweiacker und der Vorstellung von Oberkulm durch Gemeindeammann Roger Schmid.

Die geschäftlichen Traktanden konnten speditiv verabschiedet werden. Auch die Wahlen wurden durch Tagespräsidentin Karin Nyffeler problemlos durchgeführt. Einzig Hanni Gloor liess sich als Präsidentin nur für ein Jahr wählen, da sie nächstes Jahr nicht mehr weitermachen möchte. Zwei Orts-Präsidentinnen durften geehrt werden. Vreni Kaspar leitete 33 Jahre den Landfrauenverein in Teufenthal und konnte ihr Amt an Franziska Britt und Annegret Haller weiter geben. Vroni Merz übergab die Vereinsführung von Dürrenäsch an Franziska Gloor. Therese Schaffner, Beinwil am See musste laut Statuten ihre Aufgabe als Revisorin weitergeben. Gewählt wurden Brigitte Lüscher, Unterkulm (bisher) und Heidi Brunner, Teufenthal (neu). Salome Stadler aus Menziken durfte als frisch gebackene Bäuerin mit Fachausweis geehrt werden.

Der Nachmittag wurde musikalisch mit dem Echo vom Sood und den Wyna Valley Kids umrahmt.

Besten Dank den Landfrauen Oberkulm für den gut organisierten Nachmittag und die wunderschöne Dekoration der Turnhalle.