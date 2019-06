Am Donnerstag, den 27. Juni 2019, findet die diesjährige Schlossserenade auf Schloss Wartenfels, Lostorf, statt.

Das Ensemble «LE DONNE VIRTUOSE », bestehend aus vier temperamentvollen Profimusikerinnen, präsentiert eine gute Stunde Musik; ein musikalischer Streifzug durch die Natur unter dem Titel «the sound of birds stops the moise in my mind». Die vier Damen haben es sich zum Ziel gesetzt, Musik für Streichquartett zu entdecken, die nicht nur im traditionell klassischen Repertoire zu finden ist. So wird man am Donnerstag in die betörenden Klangwelten des georgischen Komponisten Sulchan Tzinzadse entführt. Es werden aber auch «alte Bekannte» wie Schnellpolkas aus der Zeit der Wiener Salonmusik und ein klassisches Streichquartett von Joseph Hayden zu hören sein.

Hindemiths «lustige Finken» werden mit lautem Gezeter über die Köpfe des Publikums flattern und für Heiterkeit sorgen. Mit dem «Frühling» aus den vier Jahreszeiten des argentinischen Tango nuevo Komponisten Astor Piazolla, landen wir in einer südamerikanischen Nacht. Und schliesslich weht die frische Meeresbrise der irischen Küste in den Schlosshof.

Lassen Sie sich vom Charme und der überbordenden Musikalität der vier Streicherinnen anstecken!

Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Kassaöffnung erfolgt um 19.00 Uhr. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der reformierten Kirche Lostorf statt.

(Tel. 079 298 88 43, ab 17.00 Uhr)

Freundlich lädt ein: OK Schlossserenade mit Unterstützung der Clientis Bank Aareland, Migros Kulturprozent und SO Kultur Swisslos. hrh