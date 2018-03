Es gibt drei Gründe, in unserer Gesellschaft für ein Verbrechen eine Strafe zu verhängen.

Generalprävention: Mögliche andere Täter sollen davon abgehalten werden, die gleiche Straftat auch zu begehen. Individualprävention: Der Täter soll davon abgehalten, die Tat noch einmal zu verüben. Prinzip der Sanktion oder Busse. Diesem liegt eine gewissermassen vergesellschaftlichte Rache zugrunde. Der Betroffene. bzw. seine Angehörigen, sollen davon abgehalten werden, Rache oder vornehmer ausgedrückt, Selbstjustiz zu üben.

Mit der Todesstrafe bei Mord waren diese drei Punkte in der Meinung der Gesellschaft erfüllt. Aus verschiedenen Gründen (Gedanke der Humanität, Irreversibilität von Fehlurteilen u.a.m.) hat sich unsere Gesellschaft von der Todesstrafe inzwischen - weitgehend - verabschiedet. Man gab sich zufrieden mit der lebenslangen Zuchthausstrafe. Aber auch diese wurde inzwischen aufgegeben, so dass bei Mord in vielen Fällen nur noch eine Strafe von 10 bis 20 Jahren zu erwarten ist, wenn das Urteil lebenslänglich lautet.

Es ist aber gefährlich, die atavistischen Gefühle der Gesellschaft zu missachten. Das haben wir bei der Volksabstimmung über die lebenslängliche Verwahrung erlebt. Und wir erleben es jetzt wieder bei der Prozess über die Morde von Rupperswil, wo das Gericht in der schwierigen Lage ist, zwischen juristischen Gegebenheiten und der Volksmeinung zu lavieren.

Mir fällt in diesem Zusammenhang auf, dass es eigentlich eine Augenwischerei ist, den Begriff "lebenslänglich" überhaupt noch zu verwenden. Seien wir doch ehrlich und bedrohen Mord von vornherein mit einer definierten Gefängnisstrafe von 10 oder 20 Jahren. Dann würde der Begriff lebenslänglich frei für therapeutische Massnahmen, auch im Zusammenhang mit der Individualprävention.

Gerald Süss, Basel