Leichtathletik voll im Trend –

auch an der Oberstufe Gipf-Oberfrick

Während in Doha die Weltbesten der Leichtathletikszene ihre Kräfte messen, fand in Gipf-Oberfrick auf dem Rasen ein kleiner, aber nicht weniger interessanter Leichtathletik – Mehrkampf statt.

Im Vorfeld trainierten die Schülerinnen und Schüler die drei zu absolvierenden Disziplinen 60m - Lauf, Weitsprung und Ballwurf. Immer schneller und weiter sollte es gehen, um dann am Wettkampftag die persönliche Bestleistung erbringen zu können.

In Form eines UBS - Kids - Cup - Wettkampfes konnte dann der Sporttag an einem wunderschönen Herbsttag durchgeführt werden. Schon früh am Morgen begannen die Wettkämpfe. Beim Sprint zeigte sich bereits, dass die Schülerinnen und Schüler mehr als gewillt waren, Bestleistungen aus ihrem Körper heraus zu kitzeln. Auch beim Weitsprung und beim Ballwurf wuchs der eine oder andere über sich hinaus.

Um die Wartezeiten beim Leichtathletikwettkampf auf ein Minimum zu beschränken und neben den Sprint-, Wurf- und Sprungfähigkeiten auch die Ausdauer zu fördern, wurde parallel ein «Run and Bike Rennen» durchgeführt. Dabei ging es darum, eine vorgegebene Strecke mit einem Bike und zu Fuss zu zweit möglichst schnell zurück zu legen. Die gefahrenen und gelaufenen Strecken konnten vom Duo selber eingeteilt werden. Wer dabei clever einteilte, verschaffte sich einen grossen Vorteil.

Bei dieser Form des Ausdauerwettkampfes werden nicht nur die sportlichen Kompetenzen gefördert, auch die Qualität der Zusammenarbeit im Team entscheidet am Schluss über die Rangierung.

Trotz all den tollen Leistungen stand aber das sportliche Beisammensein in einer positiven Atmosphäre im Vordergrund.

Das Rangverlesen von beiden Wettkämpfen fand traditionell an der Herbstwanderung statt, die uns auch in diesem Jahr auf vielen verschiedenen Pfaden auf den Kornberg führte.