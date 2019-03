An der Leiterkonferenz vom Polysport NWS im Saal vom Reformierten Kirchgemeindehaus in Wettingen nahmen zahlreiche Leiter und Leiterinnen aus den Vereinen teil. Im Namen vom Polysport NWS hiess die Präsidentin Vera Barritt die Teilnehmer herzlich willkommen. Der Frauenriege SV Lägern Wettingen dankte sie für die ausgezeichnete Organisation der Leiterkonferenz und übergab der Präsidentin Anni Meier ein Geschenk. Vera Barritt informierte über Aktuelles aus dem Verband: Anlässe, Kurse und Sportlerehrung an der Delegiertenversammlung. Speziell wies sieauf folgende Anlässe hin: ElKi-Spieltag am 4. Mai 2019 in Zufikon, Jugendsporttag am 26. Mai 2019 in Berikon, Kerenzerberg-Weekend am 21./22. September 2019, Netzball Mixed-Meisterschaft Vorrunde am 27. April 2019 in Würenlingen und Rückrunde am 3. November 2019 in Oberrohrdorf und Netzballmeisterschaft am 17. November 2019 in Wohlen. Im Weiteren gab sie Neues von der Sport Union Schweiz bekannt. Der erste Anlass zum 100jährigen Jubiläum, das Wintersportfest auf der Klewenalp, war ein voller Erfolg. Das Jubiläumsfest findet am 17. August 2019 in Dietikon statt. Neu wird die Ausbildung 1418Leiter angeboten.

Neue Leiter und Leiterinnen wurden geehrt:

Michela Paolozzi, DTV Virtus Wohlen, esa-Kurs

Vanessa von Arx, Fides Niedergösgen, J&S Leiterkurs

Sabrina von Arx, Fides Niedergösgen, J&S Kindersport

Ramon Heinzmann, Fides Niedergösgen, J&S Leiterkurs

Josefine Wyser, Fides Niedergösgen, J&S Kindersport

Nina Conrad, Jugi Mutschellen, J&S Leiterkurs

Joel Goetz, Jugi Mutschellen, J&S Leiterkurs

Leah Mastropietro, Jugi Mutschellen, J&S Leiterkurs

Julien Hilsenbeck, TSV Rohrdorf, J&S Leiterkurs Jugend

Daniela Gamper, TSV Zufikon, J&S Leiterkurs

Sabrina Willuweit, TSV Zufikon, ElKi-Kurs

Jasmina Denier, FSV Aarau, Elki-Kurs

Nicole Borlat TSV Zufikon

Dennis Brem, TSV Rohrdorf

Jasmin Caduff, TV Zufikon

Alina und Rahel Portmann, TSV Zufikon

Livia Schmid, TSV Zufikon

Sarah Schwarz, TSV Zufikon

Valentin Wanger, TSV Rohrdorf

Am Schluss dankte Vera Barritt den Leitern für die Teilnahme an der Leiterkonferenz. Nach der Pause teilten sich die Teilnehmer der Leiterkonferenz zu Ressortgesprächen: Erwachsenensport, Jugendsport und Ressort ElKi/KiTu, in die verschiedenen Räume auf.

Christa Fust