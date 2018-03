„128 Architekturbüros wollen am anonymen Wettbewerb für den künftigen neuen Gemeindesaal am Stollenrain in Arlesheim teilnehmen.“

Die kleine Meldung lässt mich nicht mehr los. Ich fange an zu rechnen:

128 Büros, jedes arbeitet mindestens 200 Stunden an dem Wettbewerb. Das gibt über 25'000 Stunden Arbeit. Bei einem Dumping Preis von 50.- / Std verschlingt dieser kleine Wettbewerb also theoretisch 1.28 Mio Franken!

Varianzverfahren in Ehren – aber handelt es sich hier nicht um eine unglaubliche Verschwendung von Arbeitskraft, Papier und Druckerschwärze?

Denn schliesslich kann nur ein Büro gewinnen! Wobei zugegebenermassen die Wahrscheinlichkeit, den Wettbewerb zu gewinnen immer noch um einiges grösser ist als im Lotto einen Sechser zu gewinnen - aber auch der Einsatz ist eben um ein Vielfaches grösser als beim Lotto spielen.

Aber was soll’s: es ist ja alles freiwillig!

Wenn nun aber schon so viele Freiwillige an einem Projekt mitarbeiten, dann könnte dieses ja mit diesem Arbeitseinsatz schon fast gebaut werden!