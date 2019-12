Lichterfest des Jodlerklub Hasenmatt.

Letzten Samstag führte der Jodlerklub Hasenmatt, Selzach das 13. Lichterfest im Pfarreizentrum durch. Entsprechend dem diesjährigen Motto: „Musig us em Dorf“ eröffnete die talentierte und bereits aus TV-Sendungen bekannte, 19-jährige Selzacherin Anna Rudolf von Rohr mit den Alphornstücken „Sehnsucht na de Bärge“ von Eugen Fenner und „Im Gislergrund“ von Lukas Schmid den Abend. Bereits beim ersten Stück mit dynamischen Wechseln zwischen kräftigem Forte und sanftem Piano konnte das bis aus dem Gäu und Oberaargau angereiste Publikum die im Titel erwähnte Sehnsucht richtig spüren. Durch das Programm führte anschliessend Ueli Bucher. Er zitierte jeweils zu den Stücken passende Reime aus der Sammlung „Ein Berner namens“. Der Jodlerklub Hasenmatt sang als erstes Lied „Früehligsgloube“ von Adolf Stähli. Anschliessend spielte Anna Rudolf von Rohr die Alphornstücke „Vor Blüemlismatt“, „Am Gräppelesee“, beide von Hans-Jürg Sommer und „Landliebe“ von Ruedi Bauriedl. Nach dem Jodellied „Johr y, Johr us“ von Matthias Zogg gab es in der Pause wieder aus der Jodlerküche Ernst Schär’s und Urs Bur’s Pastetli und Hamme mit Kartoffelsalat, bevor die Lachmuskeln der Anwesenden von Martin Sumi trainiert wurden. Im zweiten Teil begann der Jodlerklub mit „I bi e Buurebueb“ von Walter Hofer vor den Alphornstücken mit Anna Rudolf von Rohr: „Der Sennenalltag“ von Bernhard Wichser und „Uf em Bettlestock“ von Ruedi Bauriedl, welcher als Anna’s Alphornlehrer im Saal begrüsst wurde. Therese Roth und Martin Riggenbach sangen die Duette „Bärgwanderig“ von Ueli Moor und „Weisch, i möcht i d‘ Bärge“ von Matthias Zogg. In der hoch angestimmten „Bärgwanderig“ kam die Stimme der Jodlerin wunderbar zur Geltung. Zum Abschluss des Programms wurde der Jodlerklub im Lied „Alphornklänge“ von Franz Stadelmann durch Anna Rudolf von Rohr mit ihrem Alphorn begleitet. Dank den intensiven, aber stets motivierend gestalteten Proben des Dirigenten Martin Riggenbach hat es der Klub geschafft, ein Niveau zu erreichen, welches das Publikum zu begeistern vermochte! Dem entsprechend gefiel das Stück auch so gut, dass die Zuhörer eine Wiederholung als Zugabe wünschten. Nach weiteren Zugaben und dem Dank an die Zuhörer sangen alle gemeinsam das Weihnachtslied „Stille Nacht…“

Gerhard Egger