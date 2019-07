Der Spitzen-Jungschwinger Lüscher Sinisha, SK-Olten-Gösgen, der vor einer Woche im Jahrgang 06/07 das Munimatt-Schwinget für sich entschied, gewinnt auch am 21. Nordwestschweizerischen Jungschwingertag auf dem Rankhof in Basel. Nach den vier Siegen an den Kantonalen Festen im Aargau, Baselland, Baselstadt und Solothurn brilliert der zehnfache Saisonsieger auch am Teilverbandsfest. Zwar musste Lüscher zu Beginn einen gestellten Gang gegen Röllin Lars vom SK-Freiamt akzeptieren (9.00P) was seinen zweiten Gestellten in dieser Saison bedeutete, doch dann folgten die Siege gegen Birrer Samuel, SK-Zurzach (10.00P) Studinger Robin und Müller Nico, beide SK-Aarau (mit je 9.75P) und Steffen Lunik, SK-Zofingen (10.00P). Letzterer verlor vor einer Woche den Schlussgang gegen Lüscher am 1. Munimatt-Schwinget in Obergösgen. Im Schlussgang, der gerademal 37 Sekunden dauerte, bezwang Lüscher Sinisha, Roth Leon vom SK-Baden-Brugg, mit seinem Lieblingsschwung Kurz. Damit feierte Lüscher seinen elften Festsieg und achten Zweiggewinn in seinem Jahrgang dieses Jahr. Noch bleiben fünf Fest in dieser Saison, wo Lüscher seine beneidenswerte Form unter Beweis stellen kann.