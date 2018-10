Der Erschaffer von «Madame Pompadour», der Österreicher Komponist Leo Fall zählt zu den bedeutendsten Vertretern der Silbernen Operettenära. Inszeniert und aufgeführt wird die Operette vom Verein «Opera brevis», der sich auf die Fahne geschrieben hat, mit ambitionierten Amateuren, professionellen Solisten, Orchestermusikern und künstlerischer Leitung die Aufführung von szenischen Werken und weitere Konzerttätigkeiten zu initiieren und zu organisieren. Seit der Gründung des Vereins vor 17 Jahren sind meistens im Abstand von 2 Jahren verschiedene Operetten entstanden. In diesem Jahr folgt mit «Madame Pompadour» die 7. Produktion.

Auf einem Faschingsfest in einem einfachen Lokal gibt der Dichter Calicot eines seiner beliebten Spottlieder zum Besten, das die Geliebte des Königs, Madame Pompadour, trifft. Dabei wäre heute besondere Vorsicht geraten. Denn der Polizeiminister Maurepas befindet sich inkognito unter den Gästen, um die Pompadour bei einem Liebesabenteuer zu überraschen und damit ihre Stellung beim König zu erschüttern. Diese trifft in der Tat in Begleitung ihrer Kammerfrau Belotte ein und findet Gefallen an Calicots Freund René, der in Paris zur „Erholung“ von Landleben und Ehe ein Abenteuer erleben will, während Calicot Belotte umwirbt. Rechtzeitig entdeckt die Pompadour den Polizeiminister, gibt vor, zur Beobachtung von Aufrührern hier zu sein, und rät ihm, diese zu verhaften. Bei dieser Aktion gibt sie sich zu erkennen und bestimmt die Strafen: Calicot soll ein Festspiel schreiben, René muss in ihrem Leibregiment dienen.

Inzwischen ist auch die Gräfin Madeleine, Renés besorgte Frau, nach Paris gekommen und erlangt mit Hilfe eines Schreibens ihres Vaters Zugang bei der Marquise von Pompadour, die dem Brief entnimmt, dass Madeleine ihre Stiefschwester ist. Maurepas hat es immer noch nicht aufgegeben, die Pompadour bei einem Stelldichein blosszustellen, hält aber irrtümlich Calicot für den Liebhaber. Der ängstliche Hofpoet bittet die Pompadour, auf seine Liebesdienste zu verzichten. Erfreut über das Missverständnis bittet sie René in ihr Schlafzimmer. Als auch sie sich auf den Weg dorthin macht, begegnet ihr Madeleine. Diese zeigt ein Bild ihres Gatten und verhindert damit Weiteres, denn ihr Ehemann ist niemand anderes als René. Überraschend erscheint der König, findet René im Schlafzimmer seiner Geliebten und lässt ihn verhaften. Die Pompadour übergibt aus Trotz dem König die lästigen Staatsgeschäfte und schickt eine Truhe voller Akten ins königliche Arbeitszimmer. Darin befindet sich jedoch Calicot, der sich aus Angst vor dem herannahenden König in der Truhe versteckt hat.

Am nächsten Morgen bereitet der König das Todesurteil gegen Calicot vor, der nach Angaben des Polizeiministers der Liebhaber der Pompadour ist. Aus der Truhe gezogen, kann der Dichter beide jedoch von seiner Unschuld überzeugen. Da die Pompadour den zweiten Verdächtigen als Mann ihrer Schwester vorstellt, sind alle Zweifel wieder einmal beseitigt. Der versöhnte König ernennt seine Favoritin zur Herzogin und lässt sie vom Leutnant ihres Leibregiments in ihr Schloss begleiten …

Vorführungen an folgenden Daten:

Sa. 27. Oktober 2018, 19.30h, Kirchgemeindehaus Wettingen

So. 28. Oktober 2018, 15.00h, Kirchgemeindehaus Wettingen

Sa. 03. November 2018, 19.30h, Gemeindesaal Möriken

So. 04. November 2018, 15.00h, Gemeindesaal Möriken

Vorverkauf Ticket ab sofort über: www.opera-brevis.ch