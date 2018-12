Einen Strauss von schönen Advents- und Weihnachtslieder lieferte der Männerchor Wangen b. Olten am vergangenen Wochenende in drei Altersheimen - Oasis - Brunnenmatt - und Marienheim ab. Unter der Leitung von Roland Basler ist es wieder einmal mehr dem Männerchor gelungen, die Herzen vieler Betagten zu berühren. Der Präsident Hans Peter Künzli hat es verstanden, mit treffenden Worten die Bewohner- und Bewohnerinnen, die Mitarbeitenden und Gäste auf die nachgefolgten Gesangsvorträge einzustimmen. In allen drei Institutionen lieferte der Chor, ein auf hohem Qualitätsniveau stehenden Weihnachtskonzert ab. Die spürbare Freude jeder einzelnen Männerchorstimme hat sich in die Herzen der Bewohnerinnen respektive Bewohner und Gäste übertragen. Für einen Sänger gibt es anderseits nichts Schöneres, als diesen Augenblick zu erkennen und wahrzunehmen. Die funkelnden Augen vieler Zuhörerinnen und Zuhörer ist für den Männerchor Grund und Ansporn genug die schöne Tradition weiter zu pflegen und jedes Jahr ihr gesangliches Können, sei es am Muttertags- oder Adventssingen unter Beweis zu stellen. Die vom Präsident Hans Peter Künzli und vom Dirigent Roland Basler aufmunterten Festtagsgrüsse verbunden mit den besten Wünschen zum Jahreswechsel untermauerten die Sänger abschliessend mit dem Lied "Wir wünschen euch frohe Weihnacht" von Corinne und A. Grendelmeier.

Am Samstag Abend fand das traditionelle Jahresschlussessen in Begleitung der Frauen statt. Die überaus und von allen Sänger, sehr geschätzte Kameradschaft, wurde unter Beweis gestellt und vorgelebt. Ein erfolgreiches Jahr konnte gemeinsam abgeschlossen werden in der Überzeugung, dass mit dem noch bevorstehenden Adventskonzert in der römisch-katholischen Kirche, eine gesangliche Höchstleistung abgeliefert wird.

Am Sonntag, 16.12.2018 wirkten die Sänger am Adventskonzert, organisiert von der Musikgesellschaft Wangen bei Olten, in der römisch-katholischen Kirche Wangen bei Olten mit.

Mit den Liedern "Tochter Zion" (Georg Friedrich Händel), "Ehre sei dem Herrn (deutscher Text von Walter Schmid) und "Heaven is A Wonderful Place " konnte der Männerchor vielen Konzertbesucher und Besucherinnen, sowie vielen Gesangsfreunden eine grosse Freude machen. Der gesangliche Fortschritt und die Bemühungen von Dirigent Roland Basler waren beeindruckend erkennbar und hat sich auf die Konzertbesucher übertragen.

An dieser Stelle danken die Sänger den Passivmitgliedern, den Gönnern und allen Freunden des Gesangs herzlich für die Unterstützung. Wir wünschen allen das Erleben von vielen kleinen und grossen Freuden, schöne Augenblicke, Gesundheit, Glück und Gottessegen sowie alles erdenklich Gute im neuen Jahr 2019.