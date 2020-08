Männerturnverein Wangen an der Lützelmurg

An der Lützelmurg

16 neugierige Wanderer versammelten sich bei strahlendem Wetter am Bahnhof Wangen. Denn wer kennt schon die Lützelmurg? Oder Aadorf, ausser der Ausfahrttafel zwischen Winterthur und St. Gallen? (Immerhin 8400 Einwohner, siebent grösste Gemeinde im Thurgau). Die Bezeichnung Lützel kommt in der Schweiz öfters vor und ist mit dem englischen Little verwandt, also Klein.

Wir starten nach dem obligaten Kaffee und Gipfeli und durchqueren den Ort. Darauf geht’s abwärts an die Lützelmurg, ein kühler, angenehmer Lauf durch lichten Wald. Nach 45 Minuten sind wir im Flecken Aawangen, wo uns eine Überraschung erwartet. Einer der Wanderkollegen hat dort Bekannte, die uns einen Apéro offerieren. Wir sind überrascht und begeistert.

Bald verlassen wir das Flusstal und sanft aufsteigend kommen wir nach Häuslenen, wo wir im einzigen Gasthof „zur frohen Aussicht“ zum Essen erwartet werden. Empfehlenswerte Gastronomie, alle Teller waren leer!

Am Nachmittag ging es weiter Richtung Frauenfeld. Ein kurzer Abstieg und nun sind wir an der (grossen) Murg, welche Frauenfeld durchquert. Wir folgen dem Flüsschen kreuz und quer durch Frauenfeld und landen beim Bahnhof, wo uns der Schlusstrunk erwartet. Nach einer kurzen Fahrt nach Winterthur steigen wir um und erreichen mit einer direkten Verbindung Olten. Wieder einmal endet ein schöner Wandertag in wenig bekanntem Gefilde.

Ruedi Fehlmann