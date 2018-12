Nomen est omen, der Name dieses Marktes ist wirklich Programm. Tauchen Sie ein in den vielfältigsten Markt der Stadt Klingnau. Beim Historischen Handwerk tönt das Hämmern des Schmiedes durch die hinteren Gassen der oberen Altstadt. Vergessen gegangene Berufe werden authentisch wieder zum Leben erweckt. Mit Trommeln ziehen Ritter und Gefolgsleute durch die belebten Gassen. Am Mittelalter-Markt auf dem Parkplatz beim Casino wird von Waffen für Kleine und Grosse, über edles Gewand bis hin zum Rentierfell alles feilgeboten. Eine Einladung zum Verweilen, Staunen und auch „Feilschen“. Besuchende treffen am Antikwarenmarkt (Brocante) im Casino auf auserlesene und zum Teil teure Sammlerstücke. Kulinarisches, Kleiderstände, Schmuck, Spielsachen, Süssigkeiten, Haushalt- und Geschenkartikel gibt es am Altstadtmarkt in der Marktgasse und auf dem Schulhausplatz. Dazu noch die bekannten Fahrten mit Oldtimer-Fahrzeugen ab dem Obertorplatz.

Attraktionen für Gross und Klein

Mit zahlreichen Auftritten in den Gassen, aber vor allem auf der Bühne beim Mittelaltermarkt, sorgen Bands und Gaukler für Unterhaltung und Stimmung. Der Rammbock, das "Mitschaffen" bei vielen Handwerkern, ein handbetriebenes Riesenrad, das Karussell auf dem Obertorplatz, Fischen im Stadtbrunnen, die Hexenturmführungen am Sonntag, der Bremgarter Taler als Marktgeld und Tiere am Mittelaltermarkt begeistern immer wieder kleine aber auch grosse Besucher. Neben den vielen Verpflegungsmöglichkeiten an Ständen, sind das Risotto des Pétanque Clubs und Damenturnvereins in der Schellenhaus-Trotte, die Ritterspiesse und der mittelalterliche Eintopf beim Casino sowie das Pilzessen im Reussbrückesaal die Glanzpunkte bei Speis und Trank.