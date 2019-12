MCS Ein intensives 2019, gekrönt mit einer super Jahresschlussfeier

Es ist längst Tradition, die Jahresschlussfeier des Männerchor’s mit Partnerinnen. Dieser Anlass fand stets im Stürmeierhuus statt. Da grosser Saal aber besetzt, trafen wir uns im ganz neuen Saal des kath. Pfarreizentrums. Eine total andere Umgebung, aber auch hier eine wunderschöne Atmosphäre. Die weihnächtliche Dekoration, die aktuelle Krippenausstellung passten hervorragend zu unserer Feier.

Bei einem sehr feinen Essen, ausgezeichnetem Service durch das Team der Pizzeria Corona und geselligen Gespräche fühlten sich alle in bester Laune und Fröhlichkeit. Wir Sänger vom Männerchor sangen zwischendurch diverse Lieder, die bei unseren Partnerinnen mit grossem Applaus bedankt wurden.

In der kurzen Ansprache erinnerte unser Präsident, Jürg Hiltmann, an das bald vergangene Jahr. Es war einiges los: Hauptanlässe, wie Singweekend im Paxmontana Flüeli-Ranft, Doppelkonzert im Mai, Fête de la musique immer am 21. Juni, Beiz «Tonleiter» am 10-tägigen Schlierefäscht, Chilbi-Metzgete im grossen Saal Stürmeierhuus.

Er dankte seinen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Im besonderen auch der Vergnügungskommission, unter Leitung von Tom Engler, für die Organisation und die wunderschöne Dekoration der heutigen Jahressschlussfeier.

Auch unseren fleissigen Helferinnen, anlässlich Chilbi-Metzgete, wird an diesem Abend mit einem Essensgutschein gedankt, denn ohne sie wäre dieser sehr beliebte Top-Event nicht mehr denkbar.

Für gute musikalische Stimmung sorgten die zwei Musikanten «Alpenflitzer», so konnten wir alle, inkl. Tanzlustige, gemütliche Stunden erleben. Ein fantastischer Abend, wie schnell doch die Zeit vergeht!

Am 7. Januar 2020 beginnen die Proben mit alten, aber auch mit neuen Liedern für unser nächstes Doppelkonzert vom Frühjahr 2021. Lieber Leser, komm doch unverbindlich zu einer Schnupperprobe, jeweils am Dienstag 19.50 Uhr im Singsaal Schulhaus Hofacker. Weitere Info auf unserer Homepage. Wir freuen uns.

Ein guter und bestimmt lohnender Vorsatz für’s neue Jahr.

Singen verbindet und schafft Freundschaften!

MAENNERCHOR SCHLIEREN

Text: Oscar Bühler, Fotos Peter Dubs + Hs.R. Ott