Das Studium der Medizin ist in der Schweiz überlaufen. Was sonst sollten die angehenden Akademiker tun, als abzuwandern. Der Numerus Clausus sortiert die Studenten stark aus. Sie können im Grunde nicht alle einen Platz einnehmen, weil kein ausreichender Platz vorhanden ist. Vor dem Studium steht für die Studenten deswegen eine Prüfung an, die sie zunächst bestehen müssen. Es werden durch solche Maßnahmen zahlreich Studienbewerber aussortiert. Allerdings könnten bei diesem Vorgang viele Studenten abgewiesen werden, die sich als Mediziner trotzdem gut eignen.

Ein Studium in Rumänien

Ein aktueller Trend bringt eine Lösung für die jungen Menschen nach dem Schulabschluss. Sie müssen sich letztendlich eine Alternative für ein Studium in der Schweiz suchen und wandern aus diesem Grund ins Ausland ab. In Osteuropa finden sich alternative Studienplätze. Rumänien ist ein Land, in dem viele Studenten trotzdem einen Platz finden. Der Numerus Clausus wird dort nicht geprüft. Es gibt lediglich eine Eingangsprüfung und die Akademiker erhalten ein hochwertiges Studium.

Ein kritischer Blick auf die Standards

Studenten sollten bei der Wahl ihrer Hochschule trotzdem aufpassen. Der Abschluss muss in Europa anerkannt sein. Die Akademiker werden zunächst die Qualität und das Ansehen eines Abschlusses prüfen müssen. Der gleiche Standard wie in der Schweiz sollte allerdings vorhanden sein. In der Schweiz kann nur jeder Dritte Bewerber einen Studienplatz erhalten. In der Schweiz sind insgesamt nur 2224 Studienplätze verfügbar. Eine Ausnahme für den strengen NC und für die Begrenzung der Studienplätze besteht in Neuenburg, in Lausanne und in Genf. Dort gibt es keine Aufnahmeprüfung. Die Akademiker müssen sich jedoch in den ersten Semestern bewähren.

In der Schweiz fehlen Ärzte

Die Schweiz steht vielleicht aus diesem Grund vor dem Problem, dass es nicht ausreichend Ärzte gibt. Laut Statistik der Ärzteorganisation FMH stammt ein Drittel der praktizierenden Ärzte in der Schweiz aus dem Ausland oder verfügt über einen ausländischen Abschluss. Im Ausland ist es auch weitaus einfacher einen Studienplatz zu erhalten. Ein Beispiel ist die Universität Iuliu Hatieganu in Rumänien, die bei den angehenden Akademikern überaus beliebt ist.

Ein Job in der Schweiz

Die Diplome von ausländische Universitäten werden jedoch von Spitälern genau geprüft. Sollten junge Akademiker zuerst im Krankenhaus mit der Arbeit als Assistenzarzt beginnen wollen, um Erfahrungen zu sammeln und Geld zu verdienen, ist dies nur möglich, wenn das Diplom entsprechend anerkannt wird. Nur wenige Akademiker werden sofort eine eigenständige Arztpraxis als Facharzt eröffnen. Ist das Diplom anerkannt und die Bewerber haben einen Platz in einem Krankenhaus erhalten, steht der Karriere in der Schweiz nichts im Wege. So sprechen die Spitäler auch ausländische Kandidaten bei der Ausschreibung und Besetzung von Oberarztstellen an, denn nur so kann heutzutage eine entsprechende Auswahl von passenden Bewerbern berücksichtigt werden.