Das Frauen-Ensemble «Meinklang» ist schon seit 8 Jahren ein Garant für schönen Acapella-Gesang und musikalische Vielfalt. Schweizer Volkslieder gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie Jazzstandards und einfühlsame Balladen.

In ihrem neuen Programm: "Weibsbilder" widmeten sich die sieben Sängerinnen thematisch ihrer Kernkompetenz - dem Frau sein! Ob kompetente Berufsfrau oder tröstende Mutter, feurige Liebhaberin oder spassende Freundin: das alles können sie parallel! Wie immer verbindet Meinklang dabei humorvoll Modernes mit Traditionellem und Internationales mit Schweizerischem. Frei nach dem Motto: "Girls just wanna have fun!" (hko)