Am Mittwoch, 19. Juni 2019 findet von 13:00 bis 17:00h in den CoWorking-Räumlichkeiten der ebenfalls zur Stiftung 3FO gehörenden JuraLAB an der Belchenstrasse 7 in Olten (5 min vom Bahnhof) die 2. Messe der Möglichkeiten statt.

Die 3FO Förderorganisation und die geförderteten Projektleiter präsentieren diverse Projekte, welche von der 3FO Förderorganisation personell und finanziell unterstützt werden, so u.a.

Robi Olten: die Parkbesucher (insbesondere Primarschüler/-innen) des Vögeligartens Olten sollen durch gemeinsames Gestalten, Ausführen und Weiterentwickeln der Freizeitgestaltung lernen, Verantwortung für sich und ihr Quartier zu übernehmen. Eigeninitiative und Kooperation werden gestärkt in einem eher sozial schwachen und kulturell durchmischten Quartier in Olten.

gesprochene Fördermittel: CHF 114'650

Projektdauer: 01/2019 – 12/2021

Förderbereich: Kooperation & Konfliktbearbeitung

Solotutti Zentrum für Musik Solothurn : Kinder lernen zusammen mit ihren Eltern auf "richtigen" Instrumenten zu spielen. Dazu gibt es Nuggi-Konzerte für Familien mit Kindern von 0 bis 3,5 Jahren und Musikspielgruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren unter Einbezug der Eltern. Die Entwicklung der Kinder und der Eltern-Kind-Beziehung wird gefördert, Erfahrungen der Eltern und weiterführende Wirkungen evaluiert.

gesprochene Fördermittel: CHF 39'700

Projektdauer: 05/2019 – 07/2021

Förderbereich: Kind - Eltern

: Kinder lernen zusammen mit ihren Eltern auf "richtigen" Instrumenten zu spielen. Dazu gibt es Nuggi-Konzerte für Familien mit Kindern von 0 bis 3,5 Jahren und Musikspielgruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren unter Einbezug der Eltern. Die Entwicklung der Kinder und der Eltern-Kind-Beziehung wird gefördert, Erfahrungen der Eltern und weiterführende Wirkungen evaluiert. gesprochene Fördermittel: CHF 39'700 Projektdauer: 05/2019 – 07/2021 Förderbereich: Kind - Eltern Verein myblueplanet, Winterthur: « Klimaschutz konkret»ist eine Initiative, die die Bevölkerung in der Schweiz dazu bewegt und anleitet, aktiv am Klimaschutz mitzumachen und so dazu beizutragen, die Klimaschutzziele der Schweiz aus dem Pariser Abkommen von 2015 zu erreichen.

gesprochene Fördermittel: CHF 144'000

Projektdauer: 02/2019 – 12/2020

Förderbereich: Umweltsensibilisierung

Ein Kurzbeschrieb aller von der 3FO Förderorganisation unterstützten Projekte finden Sie unter den jeweiligen Förderbereichen auf der Webseite hier.

Die gemeinnützige Stiftung 3FO wurde 2007 von Reinhold Mathys gegründet. Sie entwickelt Organisationen und Persönlichkeiten nachhaltig weiter und unterstützt Projekte im Umfeld von Kind – Eltern, der Umwelt-Sensibilisierung sowie der Kooperation & Konfliktlösung, ökologisch und zum Wohle der Gesellschaft. Mit Netz fördert die Stiftung zudem die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung und betreibt mit Forem zwecks Vermögenserhaltung & -wachstum eine Vermögensverwaltung resp. ein Family Office. Am Standort in Olten bietet die Stiftung 3FO mit JuraLab Co-Working Räumlichkeiten an mit umfassender Infrastruktur sowie Sitzungs- und Seminarräumen.