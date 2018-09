Am Sonntag, den 16. September 2018 fand bei bestem Wetter auf dem Mattenhof in Wolfwil ein Gymkhana für alle Reitschüler/innen und Pensionäre statt. In drei Kategorien traten insgesamt 58 Teilnehmer/innen gegeneinander an. Verschiedene Aufgaben mussten mit dem Pferd absolviert werden. Da gab es spielerische Elemente wie Zielwerfen, Steckenpferde transportieren und Gummienten umplatzieren, aber auch taktische Aufgaben wie über viele farbige Stangen reiten ohne diese zu berühren. Beim «Cowboy-Lauf» mit anschliessendem Siegesjubel mit Pokal wurde die Schnelligkeit der Reiter/innen geprüft und Köpfchen musste bei der Schatztruhe bewiesen werden. Der letzte Posten gefiel den Pferden besonders: Was frisst dein Pferd wohl zuerst: Apfel, Karotte oder Leckerli? Wer richtig tippte, konnte sich einen weiteren Punkt auf die Laufkarte notieren.

Am Mittag wurde unter dem Motto «Zirkus» ein hofeigenes Showprogramm kreiert: Da kam ein «kurliger» Mann zum Ponyreiten… und sauste plötzlich im Galopp mit dem Pferd davon. Doch damit nicht genug! Als er dazu Sattel und Zaumzeug verlor und so noch Sprünge in bester Manier absolvierte, war allen klar, dass es sich nur um Mattenhof-Besitzer Andi Bigler handeln konnte. Mit ihrem Pferd Kalisha zeigte Renate Büttiker eine wunderschöne Freiheitsdressur und versetzte alle Anwesenden in Staunen. Die Kleinsten zeigten, was in der Reitpädagogik hoch zu Pferd geübt wird: Von einem Würfelspiel mit den Zuschauern bis Kunststücke auf dem Pferd war alles dabei. Die beiden Reitschülerinnen Julia Joggi und Syrina Slezinger zeigten ihren eigens für diesen Anlass einstudierten «Spiegel-Trail» mit den beiden Ponys Whisky und Lady.

In der Festwirtschaft konnten Kaffee und Kuchen, Getränke und am Mittag «Wurst und Brot» genossen werden.

Nachdem am Morgen die Führzügel-Klasse und die Kinder ohne Brevet gestartet waren, wurde der Parcours um einige schwierigere Posten auf der Wiese erweitert. Hier wurde das reiterliche Können getestet und es wurden alle drei Gangarten und sogar zwei Sprünge gefordert.

Wir danken allen fleissigen Helfer/innen, die dafür gesorgt haben, dass viele Reiter/innen einen erfolgreichen und unvergesslichen Tag und die Zuschauer einen spannenden und überaus fairen Wettkampf erleben konnten.

Tanja Känzig