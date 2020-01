PA/ Kaum im 2020 angekommen, begab sich der Vorstand des AGSV auf Eis. Gemeinsam verbrachten Sie am Samstag, den 04. Januar 2020 ein paar Stunden in gemütlicher Runde. Nach einem Intensiven Duell mit dem Eisstockschiessen auf dem Campus in Brugg in der Fachhochschule Nordwestschweiz, wurde im Chalet mit einem Käsefondue für das leibliche Wohl gesorgt. Der Neu Formatierte Kantonalvorstand ist parat für Ihre Aufgaben im 2020.