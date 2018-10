Eine weitere Saison der Energie-Apéro Aargau hat begonnen. Am Dienstag, dem 30.10.2018 können Interessierte im Hauptgebäude der Eniwa in Buchs spannende Ausführungen und unterschiedliche Aspekte zum Thema E-Mobilität hören. Als Referenten sind Daniel Bärtsch von Siemens Mobility sowie Gil Georges von der ETH Zürich vor Ort. Empfangen werden die Gäste in Buchs von Hans Kaspar Scherrer, CEO Eniwa AG.

Daniel Bärtsch, Head of Intelligent Traffic Systems und Rail Electrification bei Siemens Mobility, setzt den Schwerpunkt seines Vortrags auf E-Mobilität als Pfeiler der Mobilität 4.0. Dabei geht er auf die Herausforderungen des Verkehrs von heute und morgen aber auch das Verkehrsmanagement auf dem Weg zur „Mobilität 4.0“ ein. Er stellt auch Fragen: „Wie „grün“ sind E Mobile?“ und erklärt welches die Schlüsselelemente für den Erfolg von E-Mobilen sind.

Der zweite Referent Gil Georges, Leiter Energiesysteme LAV am Institut für Energietechnik der ETH Zürich stellt die Mobilität als Chance und Herausforderung für die Energiewirtschaft ins Zentrum seiner Überlegungen, denn, so Georges, die heutige Mobilität ist nicht nachhaltig und das wird zum Problem. Er zeigt Pfade zur Nachhaltigkeit wie auch Möglichkeiten der Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und Elektrifizierung auf. Er spricht über die Tücken der systemischen Rückkopplungen und weist auf die Rolle der Elektrizitätswirtschaft hin.

Im Anschluss an den Anlass wird ein Apéro offeriert, bei welchem die Themen weiter diskutiert werden können.