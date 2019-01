Erwartungsvoll starteten 53 Teilnehmer zum ersten Ausflug im neuen Jahr mit dem Ziel Innerschweiz. Geplant waren am Vormittag eine zweistündige Wanderung im Raum Morschach und eine nachmittägliche Betriebsbesichtigung in Brunnen. Die Fahrt verlief plangemäss bis Walchwil, wo der Zug wegen einer Kreuzung eine kleinere Verspätung erhielt. In Arth-Goldau angekommen musste umgestiegen werden. Der Anschlusszug stand im Nachbargeleise bereit, doch während umgestiegen wurde, setzte sich dieser unvermittelt in Bewegung und die Umsteigewilligen blieben zurück. Erst dreissig Minuten später konnte die Wandergruppe die Fahrt bis Brunnen fortsetzen, wo erneut eine halbstündige Pause eingelegt werden musste, weil der Bus nach Morschach nur stündlich fuhr. Die geplante Wanderung auf der Panoramaroute nach Brunnen war aufgrund der Verspätung nicht mehr möglich, da bereits um 12 Uhr ein weiterer Termin angesetzt war. Zwar wurde noch ein kürzerer Abstieg in Aussicht genommen, wegen Schnee und Eis war dieser nicht begehbar. Schliesslich musste die Rückfahrt nach Brunnen mit dem Postauto erfolgen. Erfreulich verlief die nachmittägliche Besichtigung der Firma Victorinox. Eine über hundertjährige, traditionelle Schweizer Firma, stellt Produkte her, die in der ganzen Welt Absatz finden. Allein in der Schweiz werden über 900 Mitarbeiter beschäftigt. Doch nicht nur in der Sparte Messer ist die Firma tätig, zunehmend werden auch Koffer, Taschen, Bekleidungen und andere Reisezubehöre produziert. Eindrücklich auf dem Rundgang waren auch die Museumsgegenstände sowie die Filmvorführungen. Zum Abschluss der Besichtigung erhielten alle Teilnehmer ein Original Taschenmesser. Der eindrückliche Rundgang lies den morgendlichen Ärger vergessen. Die Rückfahrt nach Spreitenbach verlief dann auch plangemäss.

Wandergruppe Spreitenbach