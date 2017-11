Am Freitag, 1.12.2017 treten um 19.00 Uhr in der kath. Kirche Wittnau verschiedene Flöten- sowie Gitarren Ensembles auf. Solistische Beiträge auf der Altblockflöte, dem Cembalo wie auch Gesang versetzen das Publikum in adventliche Stimmung. Es gelangen Werke von Händel, Schubert bis hin zu traditionellen Weihnachtsliedern zur Aufführung. Das Programm kann heruntergeladen werden auf www.musikschulefrick.ch Die Kollekte am Schluss dieses Konzertes wird zu Gunsten des Instrumentenfonds der Musikschule erhoben. Die Musikschule Frick freut sich auf ein zahlreiches Publikum.