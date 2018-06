Am letzten Sonntag reiste die gutgelaunte und zu jedem Spässchen aufgelegte Grossformation bei angenehmen Temperaturen und guten Wettervorhersagen mit dem Zug Richtung Berner Oberland. In Interlaken steigen wir in den Schaufelraddampfer „Lötschberg“ und bewundern den schönen, türkisfarbenen Brienzersee und die imposante Landschaft. Zur Freude vieler Passagiere musizierten wir auf dem grandiosen Dampfschiff bis zur Schiffstation Giessbach.

Die nostalgische Standseilbahn brachte uns zum stilvollen, historischen Grandhotel Giessbach, ein köstliches Mittagessen und ein feines Dessert erwartete uns in einer atemberaubenden Kulisse mit einer wunderbaren Aussicht auf die berühmten Giessbachfälle. Nach einem musikalischen Auftritt vor dem Grandhotel besuchten einige von uns die Wasserfälle, bevor es mit der Standseilbahn wieder runter zur Station und das Dampfschiff uns wieder sicher nach Interlaken führte. Für den Heimweg haben wir eine andere Route ausgewählt, im Panoramawagen kamen wir über den Brünig via Luzern wieder nach Hause. Mit einem Apéro samt selbstgebackenem Speckzopf und musikalischen Einlagen geniessen wir die Zugfahrt.

Ein unvergesslicher Tag mit vielen schönen Erlebnissen und ein krönender Abschluss in unsere Sommerpause.