Wenn „Zägg es Brötli“ gegen „Kinder Bueno“ alt aussehen und diese wiederum gegen „Taco Bell“ den Kürzeren ziehen, ist nicht etwa ein Street-Food-Festival, sondern die NAB-Volleyball-Night am bbz freiamt im Gang.

Beim sportlichen Grossanlass des Berufsbildungszentrums Freiamt, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wohler Sportanlage Hofmatten bereits zum 19. Mal ausgetragen wurde, stand wie in den vergangenen Jahren die Freude am Spiel klar im Vordergrund. Aber natürlich gab es auch etwas zu gewinnen. 22 Schüler- sowie eine Lehrermannschaft kämpften in den Kategorien Mixed, Damen und Herren auf teils sehr hohem Niveau um die begehrten Wanderpokale. Bis kurz vor ein Uhr morgens herrschte Hochbetrieb in allen drei Turnhallen.

Die Hauptkategorie Mixed entschied das Team „Zahl mol eis“ (aw M16-2), das sich in einem hart umkämpften Finalspiel gegen „sicher nööd“ (aw E16-1) durchzusetzen vermochte. Bei den Damen gewann das Team „Taco Bell“ (aw M17-1) und in der Kategorie Herren siegte die Mannschaft „smash them like Johnny“ (aw E16-2).

Nebst Pokal und einem Sieger-Moscato gab es dank der grosszügigen Unterstützung des Hauptsponsors NAB Wohlen in allen drei Kategorien attraktive Mannschaftspreise zu gewinnen. Die Teams, deren Mitglieder alle ein und derselben Klasse angehören mussten, spielten um Team-Partys - je nach Rangierung im Trendlokal El Mosquito in Bremgarten, in einem Schnellimbiss-Restaurant oder in der bbz-eigenen Kantine.

Dieser friedliche, unfallfrei verlaufene Teamsportanlass, an dem mehr als 140 aktive Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte teilnahmen, hat die Organisatoren für ihre Arbeit entschädigt. Die tolle Stimmung an diesem Sportfest hat gezeigt, wie gross auch auf Berufsschulstufe das Interesse ist, im Rahmen eines freiwilligen Schulanlasses den Klassenzusammenhalt "spielerisch" zu pflegen und darüber hinaus neue Bekanntschaften zu knüpfen.

Rangliste:

Mixed:

1. Zahl mol eis (aw M16-2), 2. Sicher nööd (aw E18-1), 3. Promaja (aw M18-2), 4. Test Test (aw E16-2)

Herren:

1. Smash them like Johnny (aw E16-2), 2. Gruppenzwang (agt FF16-1/BKC16-1), 3. Babjuf (aw E18-2), 4. Ade Mechi (agt LBM15-1)

Damen:

1. Taco Bell (aw M17-1), 2. Straccis-Chicks (aw E17-1) 3. Kinder Bueno (aw E16-2), 4. Zägg es Brötli (agt BKC18-1)