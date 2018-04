Frauen, welche zu einem grossen Teil aus Osteuropa stammen, bieten in der Region Olten ihre Dienste als Sexarbeiterinnen an. Sie arbeiten und leben unter prekären Verhältnissen. Häufig fehlt es diesen Frauen an Alternativen, um für ihre Familien das nötige Einkommen zu erwirtschaften oder sie wurden unter falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt.

In der gesamten Schweiz existieren Gruppen von ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern, welche sich in ihrer Stadt oder Region für die Rechte der sich prostituierenden Frauen einsetzen. Am Samstag, 24.03.2018 trafen sich in Olten rund 100 Personen anlässlich eines nationalen Schulungstags, welcher von „Rahab Olten“ organisiert wurde. Der Verein hat die aufsuchende Arbeit im Milieu zum Ziel, indem ehrenamtliche Mitarbeiterinnen durch Begegnungen von „Frau zu Frau“ und durch den Aufbau von Beziehungen Sexarbeiterinnen Beratung und Unterstützung anbieten. Rahab Olten wird von unterschiedlichen Kirchen und Einzelpersonen der Region unterstützt.

Ob Prostitution normale Arbeit ist oder sexuelle Gewalt an Frauen, wird in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Huschke Mau als Hauptreferentin des Schulungstages ist als ehemalige Prostituierte überzeugt, dass Sex nie eine Dienstleistung sein kann, weil unsere Sexualität das Intimste ist, das wir besitzen und somit nicht von unserem Körper getrennt werden kann. Die Tatsache, dass weit mehr als die Hälfte der sich prostituierenden Frauen eine traumatische Belastungsstörung in gleicher Stärke wie Folteropfer aufweisen, zeigt auf, wie hoch die Belastungen sind, welchen Sexarbeiterinnen ausgesetzt sind. Mau fordert, dass Prostitution als Gewalt an Frauen angesehen wird und betroffenen Frauen mehr Ausstiegschancen geboten werden.

www.rahab-olten.com