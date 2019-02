Hereinspaziert… Der Kurator Salvatore Mainardi zeigt in der Ausstellung NATURBLICK einen anderen Blick auf die Natur.

Eveline Schertle, 1966 in Tiengen (D) geboren, lebt und arbeitet im schönen Schwarzwald in Grafenhausen. 1986 entdeckte Sie die Malerei für sich und widmet sie sich seit 2016 ausschliesslich der Kunst. Fasziniert von Farben, Formen und Strukturen, experimentiert sie mit verschiedenen Techniken und belebt Spanplatten zu fantastischen 3D Bildern. In den Spanplatten sieht die Künstlerin eine verborgene Harmonie, die vor dem inneren Auge Muster und Linien in verschiedenen Nuancen entfaltet. Kombiniert mit Metallfarben macht die Künstlerin das unsichtbare sichtbar. Inspiriert von den vier Jahreszeiten, lässt sich Schertle vom Zyklus der Natur tragen. Nichts ist von Dauer – Alles verändert sich. Auf diese Art und Weise bringt sie dem Betrachter mit modernen Bildern, die Natur näher.

Tsunshan, 1956 in Honkong geboren, studierte Kunst und Design. 1981 übersiedelte er nach London und schloss das Kunststudium ab. Mit dem Anna K. Meredith-Stipendium bildete er sich in Florenz in Malerei und Skulpturen weiter. 1988 zog es den Künster in die Schweiz. In zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland überrascht er die Betrachter mit spannenden Kompositionen mit einem Mix aus Acryl-Mischtechnik, informeller Malerei und Action Painting. In der Gemeindegalerie Spreitenbach präsentiert Tsunshan abstrakte Bilder die mit viel Phantasie an Naturerlebnisse erinnern. Inspiriert von den vier Elementen lässt sich Tsunshan gerne von inneren Stimmungen leiten. So entstehen Abbildungen, die abstrakt oder konkret wirken.

Salvatore Mainardi hat die Ausstellung «NATURBLICK» kuratiert, die noch bis 05.04.2019 in der Gemeindegalerie Spreitenbach zu sehen ist. Um sich selbst ein Bild zu machen und die Natur anders zu sehen, schauen Sie rein, Sie werden begeistert sein.

