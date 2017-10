Die malerische Zuger-Altstadt gibt mit schmucken Erkern, bunten Fassaden und kleinen Gassen ein idyllisches Bild ab. Doch die Geschichte der kleinen Stadt am See ist bewegter, als ihr beschaulicher Anblick vermuten lässt.

Die Naturfreunde Oberfreiamt laden die Bevölkerung am Sonntag, 29. Oktober 2017 zu einem 90-minütigen Stadtrundgang ein. Treffpunkt ist um 13.45 am Meeting-Point am Bahnhof Zug, beim grossen, halbrunden Bahnhofplatz. Die Kosten für die Naturfreunde-Mitglieder sind Fr. 10.-, für willkommene Gäste Fr. 20.- pro Person. Kinder bis 16 Jahre sind gratis.

Auf der Führung durch die Altstadt erfährt man das Wichtigste über die Geschichte der Stadt Zug, über die Höhepunkte und über die Katastrophen. Der Weg führt über den charakteristischen Zytturm, das Rathaus mit dem Gotischen Saal, den Pulverturm, zur spätgotischen St.-Oswald-Kirche mit dem alten Beinhaus. Viel Überraschendes wartet auf diesem Rundgang, entdeckt zu werden: Zum Beispiel, weshalb das Leben in der Altstadt früher alles andere als attraktiv war.

Die Führung findet bei jeder Witterung statt, passende Kleidung ist angesagt. Anmeldungen sind bis Freitag, 27. Oktober 2017 zu richten an brigitta.kurmann@me.com oder Telefon 077 410 04 88. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 beschränkt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung.