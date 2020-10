NatuRus-Öpfeltag wurde abgesagt

Wegen der schlechten Wettervorhersage für Samstag, den 3. Oktober, musste der NatuRus-Öpfeltag 2020 abgesagt werden.

Endgültige Absage

Wie die Gemeinde Russikon am 30. September offiziell bekannt gab, wurde der für den 3. Oktober geplanten jährlichen NatuRus-Öpfeltag in Russikon abgesagt. Ursprünglich hätte dieser bereits am Samstag, 26. September, stattfinden sollen. Er wurde jedoch auf den 3. Oktober verschoben. Der Ersatztermin musste nun aufgrund der schlechten Wettervorhersage für das Wochenende ebenfalls abgesagt werden. In Folge dessen wird der nächste NatuRus-Öpfeltag erst wieder im kommenden Jahr stattfinden.