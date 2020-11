Nein zum Schwimmbadsanierungskredit

Der Besuch des Garten- und Hallenbades in Obersiggenthal war während vieler Jahre für unsere Familie mit drei Kindern eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung. Unzählige Stunden, Nachmittage oder sogar Tage haben wir dort verbracht. Dies möchte ich keiner Familie in Zukunft vorenthalten. Das ist auch nicht der Fall, denn mit der Sanierung der Hallenbaddecke ist die Nutzung des Hallenbades bis auf Weiteres gewährleistet. Aber wir können uns zur Zeit keine weiteren, betrieblich nicht notwendigen, Sanierungen des Bades leisten. Zusammen mit dem geplanten Schulhausneubau würden wir uns viel zu hoch verschulden. Eine Schuldenlast von knapp 50 Millionen Franken im Jahr 2025 können und wollen wir uns nicht leisten, zumal es in der Gemeinde keinen Plan gibt, wie wir diese Schulden wieder reduzieren könnten. Wir dürfen unserer nächsten Generation keine solch hohe Schuldenlast hinterlassen, da sie einerseits zu einem Handlungsspielraumstopp führt und andererseits unsere Gemeinde unattraktiv macht, denn der Steuersatz müsste steigen und steigen, um die Schulden zu tilgen. Unser Bad ist in der ganzen Region beliebt. Deshalb haben wir von der FDP eine Motion eingereicht mit dem Vorschlag, eine regionale Trägerschaft sei zu prüfen, damit die Einwohner von Obersiggenthal das jährliche Betriebsdefizit und die immer wieder anfallenden Sanierungskosten nicht alleine tragen müssen. Bis diese Trägerschaft steht, sollten wir uns nicht weiter verschulden mit Sanierungskosten unseres Bades. Aus den erwähnten Gründen empfehle ich deshalb ein NEIN für die Sanierung des Schwimmbades.

Ursi Spinnler, Einwohnerrätin FDP