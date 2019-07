Der Natur- und Vogelschutzverein Rohrdorferberg koordiniert und organisiert die jährliche Neophyten-Bekämpfungsaktion

Am Samstag, dem 29. Juni 2019, organisierte der Natur- und Vogelschutzverein Rohrdorferberg wiederum eine Neophyten-Bekämpfungsaktion. Diese nicht heimischen Pflanzen breiten sich zum Teil stark aus und verdrängen einheimische Pflanzen. Einige bergen gesundheitliche Risiken. Damit sie nachhaltig zurückgedrängt werden können, müssen sie über mehrere Jahre vor dem Versamen ausgerissen werden. Nur wenn sie sich über mehrere Jahre nicht weiter vermehren können, sterben sie definitiv ab. Weil der Verein diese Aktion bereits seit sechs Jahren durchführt, hat sich der Bestand dieser Pflanzen bereits deutlich reduziert und der Aufwand wird jedes Jahr kleiner. Damit die viele bisherige Arbeit nicht umsonst war, muss der Bestand kontrolliert, der für jede Pflanze richtige Zeitpunkte gewählt und müssen die Restbestände entfernt werden.

Die Gruppe Freiwilliger besammelte sich kurz vor 8 Uhr bei herrlichem Sonnenschein. Der frühere Vereinspräsident Franz Schneider teilte die freiwilligen Helfer in mehrere Gruppen, wies ihnen Gebiete zu und erklärte das Vorgehen. Das lange kalte Wetter in diesem Jahr hielt die Fremdlinge länger in Schach wie in anderen Jahren und so war der Zeitpunkt richtig gewählt. Franz Schneider hat die betroffenen Gebiete im Wald ober halb Remetschwil und Oberrohrdorf gut dokumentiert und kontrolliert regelmässig das Wachstum. So kann die Bekämpfung sehr gezielt und effektiv erfolgen.

Gegen Mittag ist die Arbeit schon gemacht und alle Helfer werden am Grillplatz verköstigt. Getränke und Würste werden von den betroffenen Gemeinden bezahlt. Diese sind froh, dass sich ein Verein um die Neophyten-Bekämpfung kümmert und Freiwillige mithelfen. Den Vereinsmitgliedern und den vielen Freiwilligen sei hiermit noch einmal herzlich gedankt.

Natur- und Vogelschutzverein Rohrdorferberg