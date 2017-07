Seit exakt einem Jahr arbeitet Desirée Müller als Vorpraktikantin auf der Regionalen Jugendarbeitsstelle Surbtal. Nun wird sie ihre Arbeitsfelder an die neue Praktikantin übergeben. Ab August wird Denise Gerber ihr Vorpraktikum mit einem Stellenpensum von 80% auf der JAST absolvieren. Denise kommt aus Mellingen und ist im Geräteturnen aktiv und dort auch Leiterin. Ihr letztes Jahr verbrachte sie bei der Schweizerischen Post. Denise wird vor allem im Girlstreff, in der Offenen Tür in Würenlingen oder im Jugendtreff Lion in Lengnau anzutreffen sein. Denise ist per Mail "denise@jast.li", per Facebook "Denise Jast", per Instagram "denise_jast" oder unter "076 327 47 50" zu erreichen.

Das JAST-Team bedankt sich ganz herzlich bei Desirée Müller für ihren grossen und tollen Einsatz im letzten Jahr und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute und einen spannenden Studienstart.

Denise Gerber heisst das JAST-Team herzlich willkommen und wünscht ihr einen guten Start sowie eine interessante und erfahrungsreiche Praktikumszeit auf der Jugendarbeitsstelle.