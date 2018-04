Nachdem es in Baden zu mehreren Vorfällen, durch das Erstellen von falschen Rechnungen gekommen ist, gibt es nun eine neue Regelung im OP als Sofortmaßnahme. Der Vorfall betrifft sogleich beide Aargauer Kantonsspitäler, hier sollen Chefärzte das Abrechnungs- und Erfassungssystem im Bereich medizinische Leistungen manipuliert haben, um dadurch unrechtmäßig Honorare zu beziehen. Weiter gibt es Vorwürfe, ein Arzt sei während einer Operation nicht anwesend gewesen, obwohl er dies in Rechnung stellte.



Die betroffenen Krankenhäuser haben bereits Maßnahmen eingeleitet und den betreffenden Arzt zur Rückzahlung verpflichtet und eine personalrechtliche Maßnahme durchgeführt. Des Weiteren werden nun die Abrechnungen der letzten Jahre durch PricewaterhouseCoopers (PwC) überprüft. Das Kantonsspital Baden zeigt sich allgemein sehr bestürzt wegen des Vorfalles und verspricht eine detaillierte Aufarbeitung, ebenso wie die Einhaltung eines minutiösen und transparenten Abrechnungswesens sowie ein ethisch und juristisch korrektes Verhalten der Mitarbeitenden in der Zukunft, auch zum Schutz von Arztstellen.



Besonders im Punkto Anwesenheit im Operationssaal soll es nun zur Pflicht werden, diese auch mit einer Unterschrift schriftlich zu bestätigen und zu bezeugen, dass der Arzt auch während der gesamten OP anwesend war.



Die betreffenden Vorfälle werden zu Zeit noch eingehend geklärt, um ggf. lückenlos Zahlungen zurückerstatten zu können. Genaue Auskunft darüber, welche Maßnahmen gegen den betreffenden Arzt unternommen wurden und in welcher Höhe Beträge unrechtmäßig verrechnet wurden, gibt das Krankenhaus nicht. Die Sprecherin des Spitals ließ jedoch verkünden, dass es bei den Verrechnungen nicht um einen Profitgewinn gegangen wäre, den der Arzt habe, sowohl zu viel als auch in manchen Fällen zu wenig berechnet. Wodurch es sich wohl eher um eine Unachtsamkeit im Abrechnungsverfahren handle. Der Vorfall wird dennoch sehr ernst genommen und stichprobenweise sollen weitere Leistungserfassungen anderer Ärzte geprüft werden.



Die Ärzte wurden erneut auf ihren Ehrenkodex der jeweiligen Fachgesellschaft hingewiesen und auch das medizinische Personal wurde angehalten, Unregelmäßigkeiten und weitere Vorfälle umgehend der Klinikleitung zu melden. Die bisherigen Führungs- und Kontrollprozesse, seien jedoch erfolgreich und sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden.



Sollten weitere Vorfälle bekannt werden, in denen ein Fehlverhalten seitens der Ärzte festzustellen ist, will das Spital und die Ärztekammer dies auch offen bekannt geben und weitere Sicherungsmaßnahmen hinzufügen.