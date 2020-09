Seit vielen Jahren unterstützt die Ronal AG die 1. Mannschaft des FC Härkingen als Hauptsponsor. Kürzlich erhielt das Team vom in Härkingen ansässigen Unternehmen einen neuen Trainingsanzug in den Klubfarben. Die Ronal AG ist der weltweitführende Produzent von Leichtmetallrädern. Die Truppe von Trainer Roger Stöckli spielt in der höchsten Regionalliga (2. Liga) und belegt aktuell einen Mittelfeldplatz.