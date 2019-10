Neueröffnung Kunstatelier & Galerie jhago-art - Open Door

Am Wochenende vom 19. & 20. Oktober eröffnete die Wettinger Künstlerin Jeannette Hasler-Gobbi (jhago) ihr Kunstatelier & Galerie jhago-art an der Klosterstrasse 39 in Wettingen. Bisher war das Atelier an der Seminarstrasse 97 in Wettingen.

Am Samstag und Sonntag zog es viele Besucher und Besucherinnen an die Neueröffnung auf die Klosterhalbinsel und bot Interessierten und Neugierigen die Möglichkeit einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten zu erhalten. In der Galerie zeigt die Künstlerin ihre Bilder, welche farbintensiv und vielfältig sind. Es sind kontrastreiche Bilder, welche beim Betrachter einen intensiven Eindruck hinterlassen. Zur Bildbetrachtung gab es einen leckeren und regionalen Apéro.

Jeannette Hasler-Gobbi (jhago) wird auch hier Mal -& Zeichnungskurse und Workshops für Jung und Alt anbieten, zu denen man sich ab sofort anmelden kann.

In dieser inspirierenden und historischen Umgebung neben der Spinnerei, der Gwaggelibrugg und dem Kulturpfad lohnt es alleweil vorbeizuschauen.

Die Öffnungszeiten sind neu nach telefonischer Vereinbarung und auf der Homepage gibt es weitere Infos: www.jhago-art.ch