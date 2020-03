Nierenspender wird erneut Weltmeister

Alfred Strebel aus Bünzen verteidigte an den 11. World Transplant Winter Games im kanadischen Banff seinen Weltmeistertitel im 2 Kilometer Schneeschuhlaufen in der Kategorie Lebendspender erfolgreich. Mit seinen bald 71 Jahren bewies er erneut, dass eine Lebendspende (Nierenspende im Jahr 2005) nicht nur der Empfängerin neue Lebensfreude einhaucht sondern dass es dem Spender ebenso viele unvergessliche, bewegende und anerkennende Momente beschert! Die Empfängerin deiner Niere gratuliert dir von ganzem Herzen. Ich bin so stolz auf dich, du bist mein Held!