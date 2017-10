Die Jakobspilgergruppe Sulz hat dieses Jahr ihre 8. Pilgeretappe unter die Füsse genommen. Was 2010 begann, kann im Jahre 2018 am Ziel in Santiago de Compostela gefeiert werden. Vermutlich hat damals keiner der Gruppe geglaubt, dass wir jemals dem Ziel so nahe kommen. Die ersten Etappen (Wochenetappe) erwiesen sich bald als zu kurz, da die Anfahrtswege und Rückwege immer länger wurden, mussten wir die Strecken auf 2 Wochen Etappen ausdehnen. Zuerst konnten wir noch mit dem Zug anreisen, die letzten Etappen nun mit dem Flugzeug. Dieses Jahr über Madrid nach Santander.

Santander das wir bereits kannten hat uns wieder mit Tapas und begrüsst. Aber bereits am nächsten Tag folgten die Strapazen einer Pilgerreise. Viele Strecken durchwanderten wir leider auf Asphalt-Strassen, was wir routinierte Pilgerer natürlich nicht schätzten. Aber es folgten auch sehr schöne Abschnitte insbesondere dem Meer entlang. Sandstrände, Waldpassagen und Querung einer grösseren Stadt und entlang einer Kilometer langen Strasse, gesäumt von der Eisenindustrie und das Gebrumme der LKW‘s. Allgemein ist Asturien das wir durchwanderten ein sehr schönes Gebiet mit viel grüner Landschaft. Infolge der fast täglichen zwischenzeitlichen Regenfälle, zum Glück meistens Nächtens gilt die Gegend als sehr fruchtbar, weshalb es auch sehr viele Apfelplantagen, Hauptanbau gebiet von Spanien hat. Leider sieht man davon auf der Pilgerstrecke nur wenig. Was hingegen auffällt sind die vielen stattlichen Villen „Casonas de Indianos“. Zwischen 1830 – 1930 wanderten viele Bewohner dieser Gegend aus nach Kuba, Mexiko und Amerika. Viele kamen als wohlhabende Rückkehrer und finanzierten gemeinnützige Institutionen. Was weiter auffällt sind die vielen Spicher, man wähnt sich im Wallis. Die schönen Küstenorte sind alleweil eine Reise wert. Nur wir Pilger sind leider zu schnell unterwegs zum Jakob. – Ob er das so in Eile sieht? Bestimmt lies man sich im Mittelalter mehr Zeit.

Das diesjährige Streckenprofil war von Santander bis Luarca eher mit Flachetappen, aber auch mit längeren Etappen gespickt. Aber zum Glück gibt es noch Bus und Bahn und Taxis, so konnte mal etwas geschummelt werden. Jakobus wird diesen verzeihen.

Die Gruppe von diesmal 4 Damen und 3 Herren dankt unserem Leiter Edwin Rüede für die grosse Vorarbeit, Rekognoszieren, Reservationen usw. – Wir hoffen alle zusammen im nächsten Jahr den Schlussspurt von nochmals 250 km in Angriff nehmen zu dürfen.