Nomination einmal anders – Die CVP Balsthal schickt ein 4er-Ticket in die Kantonsratswahlen

Und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt – So könnte das Motto über vielen aktuell geplanten Veranstaltungen stehen. Auch die CVP-Ortsparteileitung entschloss sich im Vorfeld der im November geplanten Nominationsversammlung für die Kantonsratswahlen 2021, ihre Nomination nicht als Veranstaltung vor Ort durchzuführen. Damit wurde der aktuellen Corona-Situation Rechnung getragen. So wurde die CVP-Familie mittels Mail oder per Post angeschrieben und die Kandidatin und die drei Kandidaten konnten sich auf diesem Weg kurz vorstellen.

Für die CVP Balsthal wurden Rahel Fluri (24, Primarlehrerin in Ausbildung), Peter Fluri (49, Leiter Firmengeschäft Genossenschaft Migros Aare), Pierino Menna (57, Gemeindepräsident Balsthal) sowie Marius Winistörfer (21, Kaufmann) um das Rennen in den Kantonsrat vorgeschlagen.

Die erste Brief- und Mail-Wahl in der Geschichte der CVP Balsthal ergab aufgrund des breit aufgestellten Kandidatenfelds ein eindeutiges Resultat – das 4er-Ticket wurde einstimmig nominiert und wird nun anlässlich der Nominationsveranstaltung der CVP des Kantons Solothurn zur Wahl vorgeschlagen. Es bleibt die Hoffnung, dass die nächste Nominationsversammlung der CVP Balsthal wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann - die Zeichen stehen momentan wieder besser!