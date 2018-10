Bei idealen Bedingungen fand der traditionelle Sport-Nachmittag in Schönenwerd statt.

Bei wettermässig idealen Bedingungen fand der traditionelle Sport-Nachmittag der Oberstufe Schönenwerd statt. Die Schülerinnen und Schüler des 7. Schuljahres absolvierten den „Entennestlauf". Die Laufstrecke führte auf Naturboden vom Stauwehr bis zum Aarauer Elektrizitätswerk und zurück.

Für die Schülerinnen und Schüler des 8. Schuljahres galt es, auf einem Orientierungslauf im Gretzenbacher-Wald die Posten auf Anhieb zu finden. Dies gelang nicht allen Zweiergruppen gleichermassen.

Die Schülerinnen und Schüler des 9. Schuljahres schliesslich massen sich in einem anspruchsvollen Duathlon. In der Wechselzone Laufen-Velofahren ging es dabei zuweilen richtig professionell zu und her!

Alle Jugendlichen gaben ihr Bestes und so entdeckte man im Ziel manch schweissüberströmtes, aber stolzes Gesicht. (RB)