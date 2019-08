Am 30. August wurde das vom "Verein Alterszentrum Suhrhard Buchs" geschenkte Mühlespiel unter den Buchen im Park im Rahmen eines gemütlichen Events bei schönstem Wetter seiner Bestimmung übergeben. Das tolle Spielfeld und die leichten Spielsteine fanden bei den anwesenden Heimbewohnerinnen und -bewohnern allseits Gefallen und ernteten entsprechenden Dank. Die ersten Spielrunden wurden von den Sitzbänken aus aufmerksam verfolgt und teilweise heftig kommentiert, denn das Spiel ist ja für die Meisten so beliebt wie bekannt. So gibt es nun also für spielfreudige Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums eine willkommene weitere Möglichkeit, Abwechslung im Heimalltag zu erleben. Aber auch im Rahmen von Besuchen bietet sich jetzt die Möglichkeit, mit dem im Suhrhard lebenden Bekannten, oder mit einem Elternteil oder mit dem Grossvater oder der Grossmutter ein Outdoor-Nünischtei zu spielen... und gleichzeitig eine bewegungsfördernde Aktivität zu unternehmen! (UF)