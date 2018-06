Bei idealem Reisewetter besammelten sich 42 Personen gut gelaunt in Bellach zum diesjährigen Tagesausflug der Pensionierten der Carrosserie Hess AG. Der Car der Firma Schneider Langendorf fuhr auf der Autobahn zum Zwischenhalt nach Pratteln. Nach Kaffee und Gipfeli ging die Fahrt weiter nach Freiburg im Breisgau. Auf dem Programm stand sodann eine Betriebsbesichtigung der dortigen Brauerei Ganter. In zwei Gruppen aufgeteilt konnte man hautnah erleben wie sich Hopfen, Malz, Hefe und Wasser in köstliches Ganter-Bier verwandelt. Besonderes eindrücklich war die Abfüllanlage mit dem Roboter. Natürlich durfte das Bier auch degustiert werden. Nach den Führungen durch den Betrieb wurde im Brauereirestaurant ein feines Mittagessen genossen. Als süssen Abschluss durfte Schwarzwälder im Glas nicht fehlen. Kurz nach zwei Uhr ging die Fahrt via Titisee weiter an den Schluchsee. Bei einer Rundfahrt auf dem See konnte man ihn in seiner ganzen Schönheit entdecken. Via Höchschwand-Waldshut--Rheinfelden führte uns Chauffeur Alexander sich und heil an den Ausgangspunkt Bellach zurück.