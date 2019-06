Das Personal und der Gemeinderat aus dem schönen und sympathischen Seetalerdorf Egliswil gingen auf den Jahresausflug ins Berner Oberland. Unter der Reiseleitung von Vizeammann Gaby Dössegger führte die Reise zuerst nach Thun, wo die Reisegruppe das Schiff bestieg. An Board gab es dann ein ausgiebiges Frühstück. In der Beatenbucht angekommen, ging es mit der Standseil- sowie Gruppenumlaufbahn aufs Niederhorn. Die herrliche Aussicht auf die berner Alpen konnte so richtig genossen werden. Nach einem feinen Mittagessen ging es mit dem Trottinett ziemlich zügig zurück ins Tal. Bis dahin war der "Wettergott" auf der Seite der egliswiler Reisegruppe. Doch dann zog ein heftiges Gewitter mit Sturm und kräftigem Hagel über den Thunersee herein. Zum Glück waren alle bereits wieder Car d.h. im Trocknen. Mit besten Erinnerungen an einen schönen und geselligen Tag sind alle wieder gesund in Egliswil angekommen. (JRO)